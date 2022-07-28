Грохот и пламя: как 152-мм орудия ДНР перемалывают украинскую оборону под Авдеевкой

Огонь тяжелыми снарядами по украинским военным ведется как залпами, так и одиночными выстрелами.

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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев работает на Авдеевском направлении. Украинскую оборону, которая методично выстраивалась там долгие годы, разносят на куски 152-мм орудия Народной милиции ДНР.

«Координаты цели могут прийти в любой момент. Как сейчас. Огонь ведется по позициям ВСУ под Авдеевкой. Стреляют как залпами, всей батареей, так и одиночными выстрелами», - прокомментировал корреспондент.

От артиллеристов под Донецком зависит очень многое. Они должны подавить противника и разрушить его укрепления, чтобы своя пехота могла успешно продвинуться вперед.

Ранее в МО РФ сообщили, что боевики украинской теробороны расстреляли остатки отступающего батальона ВСУ в Донбассе.