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Грохот и пламя: как 152-мм орудия ДНР перемалывают украинскую оборону под Авдеевкой

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
16:13 28.07.2022
Огонь тяжелыми снарядами по украинским военным ведется как залпами, так и одиночными выстрелами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев работает на Авдеевском направлении. Украинскую оборону, которая методично выстраивалась там долгие годы, разносят на куски 152-мм орудия Народной милиции ДНР. 

«Координаты цели могут прийти в любой момент. Как сейчас. Огонь ведется по позициям ВСУ под Авдеевкой. Стреляют как залпами, всей батареей, так и одиночными выстрелами», - прокомментировал корреспондент. 

От артиллеристов под Донецком зависит очень многое. Они должны подавить противника и разрушить его укрепления, чтобы своя пехота могла успешно продвинуться вперед. 

Ранее в МО РФ сообщили, что боевики украинской теробороны расстреляли остатки отступающего батальона ВСУ в Донбассе.

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