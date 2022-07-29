СК РФ показал кадры сгоревших помещений хостела на юге Москвы
Сейчас следователи осматривают место происшествия. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
© Видео: Следственный комитет РФ © Фото: skmoscowgsu, Telegram
Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве опубликовало фотографии сгоревших комнат в хостеле на Алма-Атинской улице, где погибли восемь человек и еще трое пострадали. На кадрах видно, что помещения выгорели полностью.
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