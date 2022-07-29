В стране и мире СК РФ показал кадры сгоревших помещений хостела на юге Москвы Максим Крюков Сейчас следователи осматривают место происшествия. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. © Видео: Следственный комитет РФ © Фото: skmoscowgsu, Telegram Читайте нас на: Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве опубликовало фотографии сгоревших комнат в хостеле на Алма-Атинской улице, где погибли восемь человек и еще трое пострадали. На кадрах видно, что помещения выгорели полностью. © skmoscowgsu, Telegram Сейчас следователи осматривают место происшествия. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. Ранее РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщили, что возгорание в общежитии на юге Москвы могло возникнуть из-за неисправного электрооборудования. Также было опубликовано видео с места сильного пожара в общежитии на Алма-Атинской улице. На кадрах видно, как бушевало пламя в здании на юге Москвы. Местные жители говорят, что обитатели хостела прыгали из окон второго этажа, чтобы спастись от огня и дыма. Также сообщается, что в здании было два пожарных выхода, но один был объят пламенем, а другой заблокирован. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика