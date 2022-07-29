Бушующий огонь: кадры горящего хостела на юге Москвы

Местные жители говорят, что обитатели общежития прыгали из окон второго этажа, чтобы спастись от огня и дыма.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликовано видео с места сильного пожара в общежитии на Алма-Атинской улице, в результате которого погибли восемь человек, еще трое пострадали. На кадрах видно, как бушевало пламя в здании на юге Москвы.



Местные жители говорят, что обитатели хостела прыгали из окон второго этажа, чтобы спастись от огня и дыма. Также сообщается, что в здании было два пожарных выхода, но один был объят пламенем, а другой заблокирован.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующее требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Ранее очевидец событий, оказавший помощь при эвакуации людей из пожара в здании хостела на юге Москвы, рассказал телеканалу «Звезда» о подробностях страшного происшествия, в результате которого погибли восемь человек.