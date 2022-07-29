«Человек 5-6 вытащили оттуда»: очевидец рассказал, как спасали людей из горящего хостела в Москве

Мужчина сказал, что постояльцы общежития не могли выбраться самостоятельно из-за решетки на окнах.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Очевидец событий, оказавший помощь при эвакуации людей из пожара в здании хостела на юго-востоке Москвы, рассказал телеканалу «Звезда» о подробностях страшного происшествия, в результате которого погибли восемь человек.

«Услышали, подбежали, сняли решетку с окна, человек 5-6 вытащили оттуда. Дышать невозможно было. Люди сами не могли выбраться», - сказал Анзор.

Ранее очевидец рассказал, как начался смертельный пожар на Алма-Атинской улице в Москве. Парень сказал, что он вместе с младшим братом и мамой незамедлительно выбежали на улицу после того, как увидели из окна квартиры задымление на первом этаже здания.

Также стала известна предварительная причина смертельного пожара в общежитии на юго-востоке Москвы. По данным экстренных служб, возгорание могло возникнуть из-за неисправного электрооборудования.