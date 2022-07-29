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«Человек 5-6 вытащили оттуда»: очевидец рассказал, как спасали людей из горящего хостела в Москве

Максим Крюков
02:20 29.07.2022
Мужчина сказал, что постояльцы общежития не могли выбраться самостоятельно из-за решетки на окнах.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Очевидец событий, оказавший помощь при эвакуации людей из пожара в здании хостела на юго-востоке Москвы, рассказал телеканалу «Звезда» о подробностях страшного происшествия, в результате которого погибли восемь человек.

«Услышали, подбежали, сняли решетку с окна, человек 5-6 вытащили оттуда. Дышать невозможно было. Люди сами не могли выбраться», - сказал Анзор.

Ранее очевидец рассказал, как начался смертельный пожар на Алма-Атинской улице в Москве. Парень сказал, что он вместе с младшим братом и мамой незамедлительно выбежали на улицу после того, как увидели из окна квартиры задымление на первом этаже здания.

Также стала известна предварительная причина смертельного пожара в общежитии на юго-востоке Москвы. По данным экстренных служб, возгорание могло возникнуть из-за неисправного электрооборудования.

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