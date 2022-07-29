Очевидец рассказал, как начался смертельный пожар на Алма-Атинской улице в Москве

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Очевидец сильного пожара в здании хостела на Алма-Атинской улице рассказал корреспонденту телеканала «Звезда», что он вместе с младшим братом и мамой незамедлительно выбежали на улицу после того, как увидели из окна квартиры задымление на первом этаже здания.

«Я со своим младшим братом лежал на диване, мы почувствовали запах дыма. В этот момент зашла мама, сказала, что на улице пожар на первом этаже. Я посмотрел в окно, увидел сильный дым, и мы резко выбежали на улицу», - сказал он.

Ранее была названа предварительная причина смертельного пожара в общежитии на юго-востоке Москвы. В экстренных службах заявили, что возгорание могло возникнуть из-за неисправного электрооборудования.



Также в МЧС подтвердили гибель восьми человек при пожаре в здании хостела. Сообщается, что в результате происшествия пострадали три человека.