Стадия отрицания: как власти США замалчивают факт рецессии в стране

В бюро экономического анализа Минторга США подвели итоги за второй квартал. ВВП снизился еще почти на процент.

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«Великое калифорнийское переселение» - новый термин в истории США. Американцы уезжают в Мексику. Скупают дешевую недвижимость, открывают закусочные и заведения «для своих», одним словом обустраиваются как дома, местные таким гостям не рады, а калифорнийцы (их в Мексике уже больше 300 тысяч) и другие граждане США бегут от бедности и рекордной инфляции, сообщает CNBC.

«Налоги в США резко увеличились, в стране высокий уровень преступности, неустойчивая политика, люди этим недовольны и поэтому уезжают», - объяснил риелтор Дэррэлл Грэхем, уехавший в Мексику.

В бюро экономического анализа Минторга США подвели итоги за второй квартал. ВВП снизился еще почти на процент. Одним из первых о надвигающемся шторме предупреждает мэр Нью-Йорка.

«Мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете. Уолл-стрит рушится и мы находимся в рецессии», - заявил Эрик Адамс.

Рецессия - это слово, которое в Белом Доме слышать не желают. Вот уже как несколько дней подряд журналисты пытаются добиться от администрации президента внятного ответа, что происходит с их экономикой, но это вызывает у чиновников откровенное раздражение.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что по мере того, как многие страны распродают гособлигации США, все более общепризнанным становится то, что санкции наносят больший вред экономике США и стран ЕС, чем экономике России.

Оправдаться перед журналистами попытался и американский президент Джо Байден. Даже после публикации данных минторга отказался признавать рецессию, ведь на кону власть всей демократической партии, особенно в преддверии грядущих выборов в конгресс.

«У нас рекордный рынок труда, компании инвестируют в Америку рекордными темпами. Это способствует сильнейшему восстановлению американского производства за более чем три десятилетия...Мне это не кажется рецессией», - сказал он.

Поставил точку и ушел без комментариев. В СМИ диалог продолжили: на обложке New York Post крупным шрифтом по слогам - «рецессия». Внизу подпись «Слово, которое ты искал, Джо». Глава Белого Дома попал и под беспощадную критику ведущего Фокс Ньюс Такера Карлосона.

«Спасти демократию на Украине гораздо важнее инфляции и ваших глупых опасений за экономику. Зеленский, этот наш новый Джордж Вашингтон, решил даже не прикидываться, что ему есть какое-то дело до США», - сказал он.

По его словам, украинские власти перестали скрывать, что от США им нужны только деньги.

«Они относятся к нам с полным презрением. Соединенные Штаты их ничуточки не волнуют», - добавил телеведущий.

В Wikipedia за последние 24 часа статью про рецессию переписывали 47 раз. Теперь она закрыта для редактирования - и сноска, в которой говорится, что страница защищена от вандализма. Свон определение термину дал и экс-президент Барак Обама. По его мнению, происходящее не регресс, а прогресс.

«Я благодарен президенту Байдену и тем в Конгрессе — демократам или республиканцам, — которые работают на благо американского народа. Прогресс не всегда происходит сразу, но он происходит – и вот как он выглядит», - написал он в соцсетях.

Американские историки насчитывают 48 рецессий в США, начиная с середины 18 века, но большинство из них прошли незаметно, в отличие от великой депрессии 1930 года, незадолго до Второй Мировой. Тогда биржевой крах захлестнул не только штаты, но и Европу с Канадой. Нынешнее эмоциональное состояние американской экономики пока можно назвать меланхоличным, и, если во время не начать терапию, то депрессия неминуема.