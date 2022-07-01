JPMorgan рассказал об опасной близости экономики США к рецессии

Специалисты предположили, что ослабление потребспроса может стать причиной замедления роста американской экономики во втором квартале года до 1%.

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Специалисты банка JPMorgan Chase & Co. рассказали об опасной близости американской экономики к рецессии, а также пересмотрели в меньшую сторону прогноз роста ВВП. Об этом сообщает Bloomberg.

«Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы все же ждем, что экономика вырастет», - подчеркнул экономист Майкл Фероли.

По оценкам банка, ослабление потребспроса может стать причиной замедления роста американской экономики во втором квартале до 1%, а в годовом выражении по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%.

При этом ранее федеральный резервный банк Атланты сообщил, что используемые им модели прогнозируют снижение ВВП США на 1% по итогам второго квартала 2022 года. Подтверждение прогноза будет означать для экономики Штатов формальное начало рецессии.

Ранее Bloomberg спрогнозировал, что в 2023 году более миллиона жителей Великобритании могут оказаться за чертой бедности. В следующие месяцы года риск скатиться в состояние крайней нищеты грозит примерно 250 тысячам семей Соединенного Королевства. По словам специалистов, экономическая ситуация в стране в скором времени может вылиться в рецессию в случае, если власти немедленно не начнут работу по выходу из кризиса.