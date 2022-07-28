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Байден заявил об отсутствии рецессии в экономике США

Анна Касаткина
21:04 28.07.2022
По словам президента, в стране рекордный уровень занятости и инвестиций.
Байден заявил об отсутствии рецессии в экономике США
© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Состояние американской экономики не указывает на то, что она находится в рецессии. Об этом заявил президент США Джо Байден.

По его словам, в стране рекордный уровень занятости, бизнес инвестирует в Штаты рекордными темпами, а промышленность переживает сильнейшее восстановление за последние 30 лет.

«Это совсем не говорит о рецессии», - сказал Байден, выступая перед журналистами.

Президент США также указал на то, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и «другие экономисты» также не говорят о рецессии в американской экономике.

Ранее в Министерстве торговли США заявили, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). В пересчете на год в первом квартале ВВП потерял 1,6%. Это технически свидетельствует о начале рецессии в стране.

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