Байден заявил об отсутствии рецессии в экономике США

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Состояние американской экономики не указывает на то, что она находится в рецессии. Об этом заявил президент США Джо Байден.

По его словам, в стране рекордный уровень занятости, бизнес инвестирует в Штаты рекордными темпами, а промышленность переживает сильнейшее восстановление за последние 30 лет.

«Это совсем не говорит о рецессии», - сказал Байден, выступая перед журналистами.

Президент США также указал на то, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и «другие экономисты» также не говорят о рецессии в американской экономике.

Ранее в Министерстве торговли США заявили, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). В пересчете на год в первом квартале ВВП потерял 1,6%. Это технически свидетельствует о начале рецессии в стране.