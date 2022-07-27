В РАН рассказали, каким будет выход России из проекта МКС

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе со «Звездой» оценил планы России по выходу из проекта МКС и по созданию собственной орбитальной станции.

По словам эксперта, выход РФ из программы будет максимально плавным и спокойным.

«Так, чтобы никто не ощущал какого-то дискомфорта. Это не то что мы стараемся в угоду нашим партнерам по МКС. Это в первую очередь в наших интересах», - отметил он.

Эйсмонт подчеркнул, что данная ситуация не должна повлиять на проведение экспериментов. По его словам, на Международной космической станции находится приблизительно 17 тонн российских научных приборов, которые в работе.

«Это не то что “вот мы доделали, и все, больше нам ничего не нужно”. Нет, нужно еще, много чего нужно. И если мы говорим о продолжении экспериментов, если такое продолжение кажется малореализуемым в завтрашнем дне, то рассчитывать на то, что это прямо сейчас может быть замещено работой на новой станции, - это мечты. Конечно, определенные эксперименты переместятся туда, но это явно не завтра произойдет», - добавил научный сотрудник.

В России рассчитывают, что процесс выхода из программы пройдет безболезненно для нашей страны, отметил он.

Накануне Роскосмос показал, как примерно будет выглядеть орбитальная станция, которая, как ожидается, заменит для России МКС.