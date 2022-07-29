Эстония предложит запретить россиянам въезд в Евросоюз

Инициатива будет озвучена на встрече с главами МИД Евросоюза в конце августа.

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Эстония предложит европейским странам закрыть въезд для российских граждан. Об этом сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Таллин уже прекратил выдавать россиянам новые визы, однако россияне продолжают прибывать по тем, что выданы в других странах Шенгенской зоны, а потому нужны общеевропейские ограничения, отметил Рейнсалу в эфире радиостанции Vikerraadio.

«В качестве базового правила следует закрыть въезд граждан России в Европу, и Эстония внесет это предложение», - сказал он.

По его словам, инициатива будет внесена на встрече с главами МИД других стран в конце августа.

Рейнсалу также считает, что Эстония могла бы применить практику Латвии, которая обязывает въезжающих россиян декларировать на границе, что они осуждают спецоперацию на Украине. Кроме того, следует аннулировать уже выданные российским гражданам визы, подчеркнул он.

«В Эстонии гражданам России выдано более 50 тысяч действующих шенгенских виз, и это слишком много», - отметил министр.

Эстонское правительство на неделе заявило, что прекращает выдачу виз гражданам России и Белоруссии для обучения и получения вида на жительство. Ограничения введены также другими странами Шенгенской зоны - Латвия, Литва, Чехия, Румыния и Польша выдают визы только членам семьи резидента Евросоюза или при определенных строгих условиях. Возможность ограничения выдачи виз россиянам также рассматривают в Финляндии, напоминает РИА Новости.

С предложением перестать выдавать визы россиянам в марте также выступал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.