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Премьер Польши предложил ЕС перестать выдавать визы россиянам

Анна Касаткина
23:35 25.03.2022
Глава правительства отметил, что представил коллегам из ЕС пакет из 10 позиций новых санкций.
Премьер Польши предложил ЕС перестать выдавать визы россиянам
© Фото: Frank Vincentz, Wikipedia
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Польша предложила остановить выдачу виз россиянам в рамках новых санкций против РФ. Инициативу озвучил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза премьер страны Матеуш Моравецкий.

«Еще одно предложение - заморозка виз для всех россиян», - цитирует его ТАСС.

По словам Моравецкого, это необходимо для того, чтобы россияне осознали происходящее на Украине.

Он также отметил, что представил коллегам из ЕС пакет из 10 позиций новых санкций.

«Среди главных постулатов - блокада возможности транспорта - экспорта и импорта, за исключением ряда гуманитарных товаров», - пояснил Моравецкий.

Еще один постулат, отметил премьер, включает полное эмбарго на российские нефть, уголь и, как можно скорее, газ. Европейские порты также не должны принимать российские суда, заявил он.
Моравецкий также предложил закрыть все российские тв-каналы, радиостанции и интернет-сайты, исключить РФ из всех международных организаций.

Ранее ЕС приостановил действие взаимного соглашения с Россией об упрощенной процедуре выдаче виз. Она перестанет действовать для членов официальных делегаций и обладателей дипломатических паспортов РФ, российских бизнесменов и парламентариев.

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