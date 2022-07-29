В МЧС подтвердили гибель восьми человек при пожаре на юго-востоке Москвы

Также в результате происшествия пострадали три человека.

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В результате пожара в хостеле на улице Алма-Атинской на юго-востоке Москвы погибли восемь человек. Также известно о трех пострадавших. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщается, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. В настоящий момент пожар локализован.

Ранее стало известно, что в здании общежития по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 7, корп. 2 произошел пожар площадью в 100 квадратных метров. По предварительным данным, в трех комнатах и коридоре горела мебель и личные вещи.