Корреспондент показал обломки снаряда РСЗО HIMARS, из которой ВСУ обстреляли Еленовку

Фрагменты, как небольшие, так и крупные - доказательства по уголовному делу, которые уже собирает следствие.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев показал обломки снаряда РСЗО HIMARS американского производства, которым украинские военные нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке, где содержались военнопленные, включая членов украинского националистического полка «Азов»*, сдавшиеся на территории «Азовстали» в Мариуполе.

«Следователи уже собрали некоторые фрагменты ракеты HIMARS. Вот они. Есть даже крупные, как, например, вот этот или вот этот - даже трудно его поднять. Все это - доказательства по уголовному делу», - прокомментировал корреспондент.

Ранее «Звезда» показывала, как выглядит изолятор в Еленовке после удара ВСУ. Взору зрителя предстает картина массового убийства - уничтоженная крыша, обгоревшие до металлических сеток кровати и фрагменты тел украинских пленных, безмятежно спавшим в момент удара.

Причина нанесения украинцами удара по своим же пленным ранее озвучил глава ДНР Денис Пушилин - по его словам, ВСУ начали обстрел тюрьмы в Еленовке из-за того, что пленные боевики нацбатов начали говорить и публично рассказывать о своих преступлениях.

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.