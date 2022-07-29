В стране и мире Картина массового убийства: как выглядит изолятор в Еленовке после удара ВСУ Андрей Аркадьев Андрей Лазарев Ранее в Минобороны России заявили, что удар по следственному изолятору нанесли ВСУ с помощью американской РСЗО HIMARS. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев показал последствия ночного обстрела тюрьмы с украинскими пленными в Еленовке на территории Донецкой Народной республики. Ранее в Минобороны России заявили, что удар по следственному изолятору нанесли ВСУ с помощью американской РСЗО HIMARS. «Вот, так сейчас выглядит помещение, где спали пленные ВСУ. После прямого попадания снаряда РСЗО HIMARS, крыша обвалилась практически полностью, выбиты стекла, стены покрыты копотью, а от кроватей осталась груда металлолома», - сказал Лазарев. Изначально Минобороны России сообщило, что в результате обстрела погибли 40 украинских пленных, еще 75 ранены, также пострадали восемь сотрудников изолятора. Позже в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что число погибших увеличилось до 53 человек. В колонии содержались украинские военнослужащие, которые сдались в плен с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика