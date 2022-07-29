В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пушилин: ВСУ начали обстрел тюрьмы в Еленовке из-за того, что пленные азовцы* стали говорить

Сергей Лебедев
11:57 29.07.2022
Число погибших украинских военнопленных возросло до 53.
Пушилин: ВСУ начали обстрел тюрьмы в Еленовке из-за того, что пленные азовцы* стали говорить
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Число погибших украинских военнопленных в результате сегодняшнего удара ВСУ по тюрьме в Еленовке возросло до 53. Ранения различной степени тяжести получили 75 человек. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщили в штабе ДНР. При этом, по данным главы республики Дениса Пушилина, во время обстрела в пенитенциарном учреждении находились 193 человека.

Руководитель ДНР считает, что украинская сторона намеренно нанесла удар, чтобы уничтожить начавших давать показания боевиков формирования «Азов»*. Об этом Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала.

«Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова"*, которые начали давать показания», - сказал он.

Напомним, ранее Министерство обороны России сообщило, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS. Произошедшее назвали провокацией с целью запугать своих бойцов и не допустить их сдачи в плен.

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:49 В стране и мире
Видео
Лавров: тематика разговора с Блинкеном будет касаться выполнения обязательств США по «продуктовой сделке»
11:25 В стране и мире
Отец Киркорова после сообщений об инциденте в Молдавии рассказал, где на самом деле находится певец
10:59 Армия
Видео
В МО РФ рассказали о высокоточных ударах по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях
10:03 В стране и мире
Видео
ФСБ: диверсионную группу «Правого сектора»* в Липецке возглавлял неоднократно судимый педофил
08:30 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео изнутри сгоревшего хостела в Москве, где погибли 8 человек
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.