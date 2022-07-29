Пушилин: ВСУ начали обстрел тюрьмы в Еленовке из-за того, что пленные азовцы* стали говорить

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Число погибших украинских военнопленных в результате сегодняшнего удара ВСУ по тюрьме в Еленовке возросло до 53. Ранения различной степени тяжести получили 75 человек. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщили в штабе ДНР. При этом, по данным главы республики Дениса Пушилина, во время обстрела в пенитенциарном учреждении находились 193 человека.

Руководитель ДНР считает, что украинская сторона намеренно нанесла удар, чтобы уничтожить начавших давать показания боевиков формирования «Азов»*. Об этом Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала.

«Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова"*, которые начали давать показания», - сказал он.

Напомним, ранее Министерство обороны России сообщило, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS. Произошедшее назвали провокацией с целью запугать своих бойцов и не допустить их сдачи в плен.

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.