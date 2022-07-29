ФСБ: диверсионную группу «Правого сектора»* в Липецке возглавлял неоднократно судимый педофил

Он планировал устроить взрыв в местах скопления людей на объекте транспортной инфраструктуры.

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Готовившую теракт в Липецке диверсионную группу «Правого сектора»* возглавлял неоднократно судимый за педофилию мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Напомним, злоумышленник проник на территорию РФ, чтобы подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в местах скопления людей на объекте транспортной инфраструктуры. Его и пособников задержали.

В тайнике террористов нашли составные части самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи - переписку с активными участниками «Правого сектора»*.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждены уголовные дела по ст. 30, 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 2 ст. 282.2 («Участие в экстремистской организации»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

* «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.