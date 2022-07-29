Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Петербурге

Согласно тексту документа, Главный военно-морской парад пройдет в воскресенье 31 июля. Также состоится артиллерийский салют.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в это воскресенье, 31 июля, Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Также, согласно тексту документа, в этот же день, в 22 часа по московскому времени, состоится артиллерийский салют.

Подготовка и проведение парада возложены на Минобороны России, а правительству Петербурга предписано содействовать военным в организации Главного военно-морского парада.

Ранее Минобороны России опубликовало подробную инфографику о мероприятиях в честь Дня ВМФ РФ.

А «Звезда» показала, чем запомнилась генеральная репетиция Главного военно-морского парада.