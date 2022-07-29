Армия Все флоты в деле: опубликована подробная инфографика о мероприятиях в честь Дня ВМФ России Максим Крюков В Главном военно-морском параде и военно-морских парадах в честь Дня ВМФ в этом году будет задействовано около 200 кораблей и судов разного типа, более 60 воздушных судов, около 50 единиц боевой техники и около 12 тысяч военнослужащих и представителей гражданского персонала. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации опубликовало подробную инфографику, на которой изображены порядок прохождения кораблей и пролета авиации оперативно-стратегических объединений Военно-морского флота на парадах в честь Дня ВМФ, который пройдет в воскресенье, 31 июля. © Минобороны РФ В Главном военно-морском параде и военно-морских парадах в честь Дня ВМФ в этом году будет задействовано около двухсот кораблей и судов разного типа, более шестидесяти воздушных судов, около пятидесяти единиц боевой техники и около двенадцати тысяч военнослужащих и представителей гражданского персонала. © Минобороны РФ Сообщается, что праздничные и военно-спортивные мероприятия пройдут во всех пунктах базирования и военно-морских базах ВМФ. © Минобороны РФ Военно-морской парад Северного флота продет в Североморске, Тихоокеанского флота - во Владивостоке, Балтийского флота - в Балтийске, Черноморского флота - в Новороссийске, Каспийской флотилии - в Каспийске. Ранее Минобороны России опубликовало порядок прохождения кораблей и пролета авиации на Главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 31 июля в День ВМФ. На инфографике, опубликованной оборонным ведомством, можно увидеть наименования и изображения кораблей-участников Парада, а также количество военнослужащих, которые примут участие в мероприятии. © Минобороны РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика © Минобороны РФ © Минобороны РФ