Все флоты в деле: опубликована подробная инфографика о мероприятиях в честь Дня ВМФ России
В Главном военно-морском параде и военно-морских парадах в честь Дня ВМФ в этом году будет задействовано около 200 кораблей и судов разного типа, более 60 воздушных судов, около 50 единиц боевой техники и около 12 тысяч военнослужащих и представителей гражданского персонала.
© Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало подробную инфографику, на которой изображены порядок прохождения кораблей и пролета авиации оперативно-стратегических объединений Военно-морского флота на парадах в честь Дня ВМФ, который пройдет в воскресенье, 31 июля.