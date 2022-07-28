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Боевая мощь на воде и в небе: чем запомнилась генеральная репетиция Главного военно-морского парада

Павел Кутаренко
Дарья Сенникова
14:14 28.07.2022
Парад будет включать наземную, морскую и воздушную составляющие, что позволит целостно представить современный облик ВМФ. Непосредственное участие в параде примут более 3 500 военнослужащих, более 40 надводных кораблей и подводных лодок, 42 воздушных судна.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Всего 42 самолета и вертолета взмыли в небо, чтобы принять участие в генеральной репетиции Главного военно-морского парада в честь дня ВМФ. С аэродрома Пушкин сегодня в небо поднимались вертолеты морской авиации Северного и Черноморского флотов.

Это противолодочные и поисково-спасательные Ка-27, транспортно-боевые Ка-29, вертолет радиолокационного дозора Ка-31 и, конечно, самые массовые вертолеты мировой авиации Ми-8. Именно они летели первыми в парадном строю.

Съемочной группе «Звезды» посчастливилось побывать на борту одного из многоцелевых Ми-8. Вертолеты летели в фигуре «ромб», расстояние между ними было не более 100 метров. Дистанция на протяжении всего маршрута четко соблюдалась.

Главная задача командиров и штурманов - своевременно выйти в точку показа. Вертолеты пролетели и над Большим Кронштадтским рейдом, затем над Санкт-Петербургом. Около 12 дня были над акваторией Невы и всего в небе находились около получаса.

В состав авиагруппы входили не только вертолеты, но и бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27, МиГ-31. Замыкать авиагруппу будут шесть штурмовиков Су-25, которые в день парада раскрасят небо в цвета триколора.

С воздуха, разумеется, открывались невероятные виды на центр Санкт-Петербурга, его набережные, которые были буквально усыпаны людьми. Разумеется, было видно и водную часть парада. Самолеты и вертолеты летели прямо над кораблями.

Что касается водной части парада, то среди участников можно отметить фрегат «Адмирал Горшков», который первый произвел испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон», а также ракетный крейсер «Северодвинск», который недавно выполнил испытательные пуски с подводного положения в Белом море. Съемочная группа «Звезды» прошла в парадном строю малой, невской группы, которая является главной.

Все начнется в 11.00 с выстрела пушек Петропавловской крепости. Заиграет гимн России. Глава государства вместе с главкомом ВМФ и министром обороны Сергеем Шойгу взойдут на борт катера, на котором обойдут строй кораблей, пришвартованных в акватории Невы. Первой зрители парада увидят «Полтаву» - первый линейный корабль Балтийского флота и точную копию боевого парусника петровских времен.

Парад будет включать наземную, морскую и воздушную составляющие, что позволит целостно представить современный облик ВМФ. Непосредственное участие в параде примут более 3 500 военнослужащих, более 40 надводных кораблей и подводных лодок, 42 воздушных судна.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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