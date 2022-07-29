Денис Мантуров будет координировать работу Росрезерва

Ранее в правительстве этим занимался Александр Новак.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером Денисом Мантуровым, возглавляющим Минпромторг, обязанности по кураторству Росрезерва. Ранее в правительстве этим занимался Александр Новак.

«Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв). Изменения в распределении обязанностей между своими заместителями утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», - сообщили в пресс-службе кабмина.

Напомним, 15 июля президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером. В правительстве он отвечает за развитие промышленности и за вопросы госполитики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС.

А несколько дней назад чиновник стал еще и председателем наблюдательного совета Роскосмоса. Ранее эту должность занимал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.