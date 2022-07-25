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Вице-премьер Мантуров назначен председателем наблюдательного совета Роскосмоса

Анна Касаткина
18:40 25.07.2022
Ранее эту должность занимал генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.
Вице-премьер Мантуров назначен председателем наблюдательного совета Роскосмоса
© Фото: MIT Russia, Global Look Press
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Вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров возглавит наблюдательные советы Роскосмоса и Росатома. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.

Мантуров станет председателем наблюдательного совета Роскосмоса. Ранее эту должность занимал генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов. Он также остается в набсовете в качестве его члена.

Вице-премьер также займет место председателя наблюдательного совета Ростеха и председателя попечительского совета Фонда перспективных исследований. Ранее эту должность занимал экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Указом президента Борисов также назначен на пост специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

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