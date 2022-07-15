В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин назначил Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли

Анна Касаткина
14:46 15.07.2022
Указ о назначении мантурова вице-премьером опубликован на сайте Кремля.
Путин назначил Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации - министром промышленности и торговли Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 15 июля.

Ранее Госдума России на внеочередном заседании утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства. За его кандидатуру проголосовали 394 депутата, один воздержался. Рассмотреть кандидатуру Мантурова после утверждения Путиным соответствующей должности предложил премьер Михаил Мишустин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:46 В стране и мире
Путин освободил Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса
14:46 В стране и мире
Путин назначил Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли
14:12 Вопросы истории
Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве
13:23 Спорт
CAS отклонил апелляцию российских клубов и РФС в деле против УЕФА
13:11 В стране и мире
Видео
Грузчика, подозреваемого в краже 21 млн рублей, задержали в Шереметьево
Популярное
Видео
Раскрыта роль Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.