В стране и мире Путин назначил Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли Анна Касаткина Указ о назначении мантурова вице-премьером опубликован на сайте Кремля. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «Назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации - министром промышленности и торговли Российской Федерации», - говорится в сообщении. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 15 июля. Ранее Госдума России на внеочередном заседании утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства. За его кандидатуру проголосовали 394 депутата, один воздержался. Рассмотреть кандидатуру Мантурова после утверждения Путиным соответствующей должности предложил премьер Михаил Мишустин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика