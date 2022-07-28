Reuters: Египет расторг контракт на поставку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины

Забронированные грузы так и не смогли доставить в страну.

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Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины. Главное управление страны по поставкам товаров (GASC) «освободило» от договорных обязательств компании-поставщики Inerco и Nibulon.

Как сообщает агентство Reuters, в декабре прошлого года Египет закупил зерно по цене от $346 до $360 за тонну. Однако забронированные грузы не доставили. Это связано с конфликтом на Украине.

Напомним, 22 июля в Стамбуле подписали соглашение о снятии ограничений на поставку российской сельхозпродукции и о содействии России вывозу украинского зерна. Согласно меморандуму, предполагается вывоз украинского зерна из трех портов, включая Одессу.

Российские власти надеются, что экспорт российского зерна в этом году составит порядка 37 миллионов тонн. В следующем этот показатель может возрасти до 50 миллионов тонн.