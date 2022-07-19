МИД РФ: Россия в 2022 году экспортирует 37 миллионов тонн зерна

Замминистра иностранных дел РФ призвал прекратить обвинения в адрес России в обострившихся проблемах глобальной продовольственной системы.

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Экспорт российского зерна в 2022 году может составить порядка 37 миллионов тонн. В следующем, 2023-ем году, этот показатель может возрасти до 50 миллионов тонн.

С таким заявлением выступил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин. Также представитель российского МИД отверг «бездоказательные обвинения в адрес России вместо нормального и объективного анализа причин нынешней ситуации».

Таким образом Вершинин прокомментировал обострившиеся проблемы глобальной продовольственной системы. Представитель российского дипведомства указал на ряд факторов, вызвавших кризис продовольствия по всему миру.

Среди них он назвал вспышку коронавируса, рост инфляции и цен на сырье и даже просчеты в планировании. Информацию приводит Постоянное представительство России при ООН.

«Сложности в обеспечении продовольственной безопасности стали частью макроэкономического кризиса, который складывался годами. Свою лепту внес целый спектр факторов - вспышка COVID-19 и вызовы постпандемийного восстановления, незаконные односторонние санкции, просчеты в планировании и предшествующий экономический спад в ряде стран, взлет уровня инфляции и сырьевых цен, бедствия и экстремальная погода, застарелые конфликты по всему миру», - опубликовано выступление замминистра на сайте Постпредства РФ при ООН.

Немногим ранее Сергей Вершинин провел переговоры с замгенсеком ООН по вопросам оказания гуманитарной помощи Мартином Гриффитсом.

Высокопоставленные дипломаты обсудили тему глобального продовольственного кризиса и пути выхода из него и обеспечение беспрепятственных поставок на мировой рынок российского продовольствия, удобрений и сырья для их производства.