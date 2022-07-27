В МИД РФ не исключили срыв «зерновой сделки» из-за препятствий для вывоза российской продукции

В России надеются на выполнение партнерами обязательств, которые они взяли на себя.

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Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что нельзя исключать срыва «зерновой сделки». Однако в России надеются на выполнение партнерами обязательств, которые они взяли на себя.

«Мы всегда надеемся на лучшее и рассчитываем, что наши партнеры тоже будут реализовывать два компонента этой «зерновой сделки», касающиеся вывоза зерна с Украины и касающееся снятия ограничений на экспорт российского зерна в целом», - передает Интерфакс слова дипломата.

Напомним, 22 июля главы Минобороны России, Турции и генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. В содержании меморандума - разблокирование поставок российской сельхозпродукции и удобрений, вывод их на мировой рынок, а также содействие в вывозе украинского зерна.