Врач рассказал о травмах выжившего при крушении Ан-2 в Якутии

После обнаружения 36-летнего Павла Кривошапкова доставили в больницу и оказали ему срочную медицинскую помощь.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Выживший при крушении Ан-2 в горах Якутии находится в стабильно тяжелом состоянии, при падении самолета он сломал несколько ребер. Об этом «Звезде» рассказал заведующий травмоцентром первого уровня Республиканской больницы №2 Анатолий Горохов.

После обнаружения выжившего 36-летнего Павла Кривошапкова доставили в больницу и оказали ему срочную медицинскую помощь.

«При поступлении его полностью обследовали, была оказана срочная медицинская помощь. Сейчас больной находится в хирургическом отделении, состояние считается тяжелым, но стабильным. Большого такого истощения у него нет. У него имеется перелом нескольких ребер, грудная полость у него полностью дренирована, легкое полностью расправлено», - рассказал Горохов.

Он добавил, что больной останется в стационаре, говорить о завершении лечения пока рано.

Мужчина был пассажиром упавшего Ан-2, кроме него на борту находилось два члена экипажа - они погибли. Самолет потерпел крушение 21 июня, в день вылета из Якутска на площадку «Вертикальный» в Кобяйском районе, однако обнаружили его только 1 июля. Кривошапков десять дней выживал один в лесу, чтобы привлечь внимание спасателей, он махал палкой, обернутой оранжевым спасательным жилетом. Ранее республиканский оперативный штаб показал фото места происшествия.