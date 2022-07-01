Якутский оперштаб показал место падения Ан-2

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Кроме того, в оперативном штабе заявили, что выживший при крушении самолета Ан-2 Павел Кривошапкин доставлен в РБ №2-ЦЭМП.

«Потерпевший сейчас в стабильном состоянии, при внешнем осмотре серьезных повреждений не обнаружено, сейчас будет проводиться обследование», - рассказал врач травматолог-ортопед Руслан Цыпандин.

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил сообщения СМИ о выжившем пассажире Ан-2. В своем Telegram-канале он назвал его спасение чудом. Выживший рассказал, что после крушения борта он находился в лесу один в течение десяти дней. Мужчину обнаружили спасатели, когда он размахивал палкой, которая была обернута оранжевым спасательным жилетом.

Сегодня утром стало известно, что в Якутии на склоне горы обнаружили обломки пропавшего 21 июня самолета Ан-2. Летательное средство с двумя членами экипажа и одним пассажиром на борту вылетело в 06.30 (00.30 мск) 21 июня из Якутска на площадку «Вертикальный» в Кобяйском районе, однако в назначенное время - 09.30 (03.30 мск) того же дня - не прибыло.