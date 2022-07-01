Якутский оперштаб показал место падения Ан-2
Сообщается, что выживший при крушении самолета Ан-2 Павел Кривошапкин доставлен в РБ №2-ЦЭМП. По словам врачей, он находится в стабильном состоянии, серьезных повреждений обнаружено не было.
© Фото: YakutiaOpershtab, Telegram
Оперативный штаб в Республике Саха (Якутия) опубликовал фотографию, на которой видно место крушения самолета Ан-2. Сообщается, что завтра на место крушения летательного аппарата вылетит следственная группа.
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