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Якутский оперштаб показал место падения Ан-2

Максим Крюков
15:34 01.07.2022
Сообщается, что выживший при крушении самолета Ан-2 Павел Кривошапкин доставлен в РБ №2-ЦЭМП. По словам врачей, он находится в стабильном состоянии, серьезных повреждений обнаружено не было.
Якутский оперштаб показал место падения Ан-2
© Фото: YakutiaOpershtab, Telegram
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Оперативный штаб в Республике Саха (Якутия) опубликовал фотографию, на которой видно место крушения самолета Ан-2. Сообщается, что завтра на место крушения летательного аппарата вылетит следственная группа.

© YakutiaOpershtab, Telegram

Кроме того, в оперативном штабе заявили, что выживший при крушении самолета Ан-2 Павел Кривошапкин доставлен в РБ №2-ЦЭМП.

«Потерпевший сейчас в стабильном состоянии, при внешнем осмотре серьезных повреждений не обнаружено, сейчас будет проводиться обследование», - рассказал врач травматолог-ортопед Руслан Цыпандин.

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил сообщения СМИ о выжившем пассажире Ан-2. В своем Telegram-канале он назвал его спасение чудом. Выживший рассказал, что после крушения борта он находился в лесу один в течение десяти дней. Мужчину обнаружили спасатели, когда он размахивал палкой, которая была обернута оранжевым спасательным жилетом.

Сегодня утром стало известно, что в Якутии на склоне горы обнаружили обломки пропавшего 21 июня самолета Ан-2. Летательное средство с двумя членами экипажа и одним пассажиром на борту вылетело в 06.30 (00.30 мск) 21 июня из Якутска на площадку «Вертикальный» в Кобяйском районе, однако в назначенное время - 09.30 (03.30 мск) того же дня - не прибыло.

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