СМИ сообщили о выжившем при крушении Ан-2 в Якутии

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Пассажир самолета Ан-2, обломки которого нашли в Якутии после недели поисков, выжил и даже не получил видимых повреждений. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, спасшегося зовут Павел, ему 36 лет. К спасателям мужчина вышел сам, сейчас его осматривают медики.

Всего на борту находилось трое человек - два члена экипажа и пассажир. Одно обгоревшее тело человека нашли возле самолета, второе, тоже обгоревшее, находилось в кабине разрушенного воздушного судна, сообщили в региональном главке МЧС.

Самолет Ан-2, выполнявший полет из Якутска на площадку «Вертикальный» в Кобяйском районе, пропал еще 21 июня. Обнаружить его обломки со следами возгорания удалось 1 июля на склоне горы.