В UEFA расследуют скандал на матче турецкого «Фенербахче» и киевского «Динамо»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) инициировал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого «Фенербахче» во время матча квалификации в Лигу чемпионов в Стамбуле против украинского «Динамо». Об этом говорится на сайте организации.

Расследование ведется в соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента.

«Инспектор UEFA по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче"», - говорится в заявлении.

Киевский футбольный клуб «Динамо» 27 июля одержал победу в дополнительное время над турецким клубом и прошел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Когда украинская команда забила первый мяч в ворота «Фенербахче», турецкие болельщики на трибунах хором принялись скандировать «Владимир Путин».

Главный тренер киевской команды Мирча Луческу позже не явился на послематчевую пресс-конференцию. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предположил, что ему также может грозить наказание от UEFA.