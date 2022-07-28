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Фанаты «Фенербахче» перепутали киевский «Динамо» с московским и атаковали его матрешками

Анна Назайкина
17:52 28.07.2022
Некоторые турецкие пользователи возмущены поведением соотечественников в комментариях и пытаются объяснить им, что они не только перепутали страницы, но и ведут себя невежливо по отношению к украинским спортсменам.
Фанаты «Фенербахче» перепутали киевский «Динамо» с московским и атаковали его матрешками
© Фото: Gustavo Bom. ZUMAPRESS, globallookpress
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Фанаты стамбульского футбольного клуба «Фенербахче» решили продолжить свой «поход» против болельщиков киевского «Динамо» и начали оставлять российские флаги и матрешки в комментариях в Instagram*.

Однако так как в украинском «Динамо» комментарии закрыты, турецкие футбольные фанаты хлынули на страницу московского клуба, не догадываясь об ошибке. Некоторые российские пользователи не понимают, что происходит на странице их любимого клуба.

© Instagram*

В то же время некоторые турецкие пользователи возмущены поведением соотечественников в комментариях и пытаются объяснить им, что они не только перепутали аккаунты, но и ведут себя невежливо по отношению к украинским спортсменам.

«Ребята, это Instagram* московского «Динамо» , а не киевского. Вы, фанаты “Фенербахче”, реально позор Турции...Эти ребята (украинские футболисты - Прим.ред.) пришли и сыграли. Какое право вы имеете ставить нашу страну в такое положение?», пишут они в комментариях.

Накануне киевский ФК «Динамо» одержал победу в дополнительное время над турецким клубом и прошел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Когда украинская команда забила первый мяч в ворота «Фенербахче», турецкие болельщики на трибунах хором принялись скандировать «Владимир Путин».

Впоследствии главный тренер киевской команды Мирча Луческу не явился на послематчевую пресс-конференцию. Обеим сторонам теперь грозит наказание.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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