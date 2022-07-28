Фанаты «Фенербахче» перепутали киевский «Динамо» с московским и атаковали его матрешками
Некоторые турецкие пользователи возмущены поведением соотечественников в комментариях и пытаются объяснить им, что они не только перепутали страницы, но и ведут себя невежливо по отношению к украинским спортсменам.
© Фото: Gustavo Bom. ZUMAPRESS, globallookpress
Фанаты стамбульского футбольного клуба «Фенербахче» решили продолжить свой «поход» против болельщиков киевского «Динамо» и начали оставлять российские флаги и матрешки в комментариях в Instagram*.
Однако так как в украинском «Динамо» комментарии закрыты, турецкие футбольные фанаты хлынули на страницу московского клуба, не догадываясь об ошибке. Некоторые российские пользователи не понимают, что происходит на странице их любимого клуба.
В ДPУГИХ CMИ
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