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UEFA может наказать тренера киевского «Динамо» после скандала с кричалкой о Путине

Виктория Ивашечкина
14:24 28.07.2022
Ранее сообщалось, что Мирча Луческу не явился на послематчевую пресс-конференцию.
UEFA может наказать тренера киевского «Динамо» после скандала с кричалкой о Путине
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) может наказать турецкий клуб «Фенербахче» за поведение болельщиков в ходе матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Об этом рассказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

По его словам, наказание может также понести главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который не явился на послематчевую пресс-конференцию, передает РИА Новости.

Напомним, на 57-й минуте матча в Стамбуле киевское «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского. В ответ на это турецкие болельщики на трибунах хором принялись скандировать «Владимир Путин». Сама встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу украинских футболистов. 

«Если делегат матча записал в протокол, что были такие крики, которые провоцировали напряженность, то дисциплинарный комитет УЕФА может рассмотреть это. Если записи нет, то вряд ли», - уточнил Колосков.

По его словам, по регламенту Луческу обязан приходить на пресс-конференцию, и без внимания этот поступок не оставят. Тренеру могут назначить штраф, но «вряд ли это будет дисквалификация», объяснил Колосков.

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