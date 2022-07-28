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МО РФ: боевики теробороны расстреляли остатки отступающего батальона ВСУ в Донбассе

12:34 28.07.2022
Кроме того, за сутки ликвидировано более 130 военнослужащих батальона 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области, добавили в МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Боевики 118-й бригады территориальной обороны, занимавшие позиции второго эшелона под селом Бахмутское, расстреляли остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ, отступавшего из села Покровское в ДНР. Данный эпизод произошел 25 июля, заявил сегодня на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он указал на серьезные потери, которые несет украинская сторона в ходе спецоперации. Как утверждает представитель российского военного ведомства, ВКС России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады под Артемовском, уничтожив до 70 военнослужащих и несколько единиц бронетехники.

Кроме того, Конашенков сообщил о ликвидации за сутки более 130 военнослужащих батальона 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области. По его словам, подразделение полностью потеряло боеспособность.

В ежедневной сводке Минобороны говорится и об успехах российских сил ПВО. Так, за последние сутки сбиты в воздухе три беспилотника противника, уничтожены два снаряда, которые украинские военные выпустили с помощью РСЗО «Ольха», и девять снарядов РСЗО «Ураган».

Также перечисляется количество военной техники, которую ВСУ потеряли за все время спецоперации. С начала СВО были уничтожены более 400 украинских самолетов и вертолетов, более 1,6 тысячи беспилотников, более 4,1 тысячи танков и бронемашин. Также уничтожается украинская артиллерия, как реактивная, так и ствольная, минометы, ЗРК, военные автомобили.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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