Авдеевку «заливали в бетон» на протяжении восьми лет. На пути наступающих войск находится, пожалуй, сильнейший украинский укрепрайон в Донбассе.

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Военкор Дмитрий Астрахань публикует кадры боев на Авдеевском направлении.

Пехота постепенно продвигается под прикрытием артиллерии. С воздуха работают реактивные штурмовики и вертолеты армейской авиации.

Авдеевку «заливали в бетон» на протяжении восьми лет. На пути наступающих войск находится, пожалуй, сильнейший украинский укрепрайон в Донбассе. Но его взлом обеспечит то, о чем все так давно мечтали, - прекращение или, по крайней мере, резкое сокращение украинских обстрелов Донецка.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что нанесенный ВКС России удар с воздуха в Херсонской области стоил боеспособности батальону ВСУ.

А истребитель ВКС России Су-35С смог уничтожить пусковую установку украинского комплекса С-300 в районе города Краматорск.