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В МО РФ рассказали об уничтожении пусковой установки украинского С-300 истребителем ВКС

12:36 28.07.2022
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, украинская установка была уничтожена истребителем Су-35 в районе Краматорска.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Минобороны России рассказали об уничтожении пусковой установки украинского комплекса С-300 истребителем ВКС России. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе Краматорска многоцелевым истребителем Су-35С ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300», - сказал Конашенков. 

Игорь Конашенков озвучил результаты и других ударов по украинским военным объектам, нанесенным силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетными войсками и артиллерией. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства отметил поражение девяти украинских пунктов управления. В их число вошли пункты управления 68-й пехотно-егерской бригады в районе Павловки в ДНР, 53-й механизированной бригады в районе населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области и 28-й механизированной бригады в районе Посад-Покровского в Херсонской области. Также были поражены украинские войска в 173 районах. 

При этом, по словам Конашенкова, были уничтожены шесть украинских складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Константиновка (ДНР), Терновка, Жовтневое (Николаевская область). 

Были подведены и итоги контрбатарейной борьбы за сутки. Игорь Конашенков рассказал о поражении двух украинских батарей РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Красный Октябрь, а также батареи РСЗО «Град» и артиллерийской батареи гаубиц «Мста-Б» в районе Северска. 

Еще были подавлены пять украинских артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30. Это произошло в районах населенных пунктов Опытное, Андреевка, Северное, Новомихайловка, Великая Новоселка, Водяное, Георгиевка и Крестище в ДНР, Кульбакино, Прибужье и Доброе в Николаевской области, а также Светличное и Старая Гнилица в Харьковской области. 

Также официальный представитель Минобороны России рассказал о новых успехах российских средств ПВО. Ими за сутки были уничтожены три украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Каменка (Харьковская область), а также Ясиноватая и Старомихайловка (ДНР). 

Кроме этого, ПВО ВС РФ перехватила два украинских снаряда РСЗО «Ольха» в районе Макеевки в ДНР и девять снарядов РСЗО «Ураган» в районе Чернобаевки Херсонской области, Топольского Харьковской области, а также Старомихайловки в Донецкой Народной Республике. 

Еще Конашенков заявил о расстреле боевиками теробороны остатков отступающего батальона ВСУ в Донбассе. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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