Минобороны России: удар с воздуха в Херсонской области стоил боеспособности батальону ВСУ

Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, речь идет о батальоне 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих этого подразделения.

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В Минобороны России рассказали о том, как удар ВКС России в Херсонской области стоил боеспособности батальону ВСУ. Подробности раскрыл официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск, полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих данного подразделения», - отметил Конашенков.

Также он рассказал об ударе высокоточных ракет ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады ВСУ, который находился в районе населенного пункта Артемовск. При этом было уничтожено до 70 человек личного состава противника и более пяти единиц бронетехники.

Еще Игорь Конашенков сообщил, что боевики теробороны расстреляли остатки отступающего батальона ВСУ в Донбассе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов