Армия Армия Армия

Минобороны России: удар с воздуха в Херсонской области стоил боеспособности батальону ВСУ

14:34 28.07.2022
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, речь идет о батальоне 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих этого подразделения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Aleksander Grishin, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

В Минобороны России рассказали о том, как удар ВКС России в Херсонской области стоил боеспособности батальону ВСУ. Подробности раскрыл официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск, полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих данного подразделения», - отметил Конашенков. 

Также он рассказал об ударе высокоточных ракет ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады ВСУ, который находился в районе населенного пункта Артемовск. При этом было уничтожено до 70 человек личного состава противника и более пяти единиц бронетехники. 

Еще Игорь Конашенков сообщил, что боевики теробороны расстреляли остатки отступающего батальона ВСУ в Донбассе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:03 В стране и мире
Канцлер Австрии заявил о крахе промышленности в случае введения эмбарго на российский газ
14:34 Армия
Видео
Минобороны России: удар с воздуха в Херсонской области стоил боеспособности батальону ВСУ
14:18 В стране и мире
Видео
Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу Роскосмоса
14:14 Армия
Видео
Боевая мощь на воде и в небе: чем запомнилась генеральная репетиция Главного военно-морского парада
13:30 В стране и мире
В Кремле пообещали сообщить о новом назначении Дмитрия Рогозина
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.