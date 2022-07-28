В стране и мире Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу Роскосмоса Президент России отметил, что некоторые вопросы работы Роскосмоса стоит обсудить в связи с произошедшими кадровыми изменениями в госкорпорации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин предложил обсудить работу госкорпорации «Роскосмос» на оперативном совещании с членами Совбеза РФ. «Вы знаете, что у нас произошли кадровые изменения в Роскосмосе. И в этой связи хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы работы Роскосмоса, его отдельные направления», - отметил Путин. С докладом по этой теме выступил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Ранее новый директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года. Чуть позже в госкорпорации показали примерную схему новой орбитальной станции, которая заменит МКС для России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика