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Застрелившего своих соседей в деревне Власово мужчину арестовали до 23 сентября

Виктория Ивашечкина
12:51 28.07.2022
Ранее по факту убийства было возбуждено уголовное дело.
Застрелившего своих соседей в деревне Власово мужчину арестовали до 23 сентября
© Фото: NikolayGyngazov, GlobalLookPress
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Застрелившего своих соседей в деревне Власово мужчину арестовали до 23 сентября.

Напомним, в субботу вечером, 23 июля, на проселочной дороге неподалеку от Павловского Посада было обнаружено тело 58-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Позже на дачном участке в деревне Власово обнаружили труп 60-летнего мужчины с такими же ранениями.

Уточнялось, что преступник, застреливший мужчин, скрылся. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 26 июля, в СМИ появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в двойном убийстве. Позже в прокуратуре по Московской области уточнили, что им поступила явка с повинной от 53-летнего жителя Электростали. С мужчиной начали работать правоохранительные органы.

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