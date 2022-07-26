SHOT: задержан подозреваемый в двойном убийстве рядом с Павловским Посадом

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в двойном убийстве в Павловском Посаде. По предварительной информации, 53-летний мужчина сам пришел в полицию. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

В воскресенье, 24 июля, стало известно о том, что в Павловском Посаде под Москвой убили двух человек. В ГСУ СК по Московской области заявили, что их застрелил неизвестный.

Тело с огнестрельными ранениями было обнаружено на проселочной дороге от поселка Аверкиевского лесничества. Как утверждалось, преступник, застреливший мужчину, скрылся. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Позднее обнаружили тело еще одного погибшего мужчины на участке домовладения в деревне Власово также с огнестрельными ранениями.