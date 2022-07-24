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В СК РФ рассказали о двойном убийстве в Подмосковье

Анастасия Бобылева
20:49 24.07.2022
Преступника ищут, обстоятельства произошедшего выясняются. У жертв обнаружены огнестрельные ранения.
В СК РФ рассказали о двойном убийстве в Подмосковье
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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В Павловском Посаде под Москвой убили двух человек. По данным ГСУ СК по Московской области, их застрелил неизвестный.

Тела с огнестрельными ранениями были обнаружены на дороге от поселка Аверкиевского лесничества. Преступник, застреливший мужчин, скрылся. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сбежавшего преступника пытаются найти. Также позднее стало известно о еще одной жертве.

«Позднее было обнаружено тело еще одного погибшего мужчины на участке домовладения в д. Власово также с огнестрельными ранениями», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Москве мужчина застрелил сотрудницу офиса микрозаймов. Обвиняемый признал свою вину и объяснил мотив. Преступником двигало желание завладеть денежными средствами фирмы.

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