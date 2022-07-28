Украина потеряла 4 172 танка и других боевых бронированных машин

Также уничтожены 260 украинских самолетов, 145 вертолетов, 1 625 беспилотников, 359 ЗРК, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков озвучил общее количество военной техники, которую потеряли ВСУ за все время спецоперации, проводимой объединенными силами ВС РФ, ДНР и ЛНР на Украине.

По данным российского военного ведомства на 28 июля, с начала СВО уничтожены 4 172 танка и других бронемашин. Также украинская сторона потеряла 260 самолетов, 145 вертолетов, 1 625 беспилотников, 359 ЗРК, 764 боевые машины РСЗО, 3 207 орудий полевой артиллерии и минометов и 4 515 единиц специальной военной автомобильной техники.

Конашенков также заявил, что боевики теробороны расстреляли остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ, отступавшего из села Покровское в ДНР.

Ранее Минобороны опубликовало видеозапись со стрельбой артиллеристов ЛНР по позициям ВСУ. Бойцы с помощью беспилотников выявили координаты противника - расположение его артиллерии и РСЗО, - а затем нанесли удар.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов