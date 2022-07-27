Грохот выстрелов и вылетающие гильзы: как выглядит контрбатарейная борьба с артиллерией ВСУ
Минобороны опубликовало видеозапись со стрельбой артиллеристов Народной милиции ЛНР в ходе спецоперации. Бойцы используют самоходные гаубицы «Мста-С» и буксируемые пушки «Гиацинт-Б».
На видеоролике показан процесс заряжания и стрельбы 152-миллиметровых артиллерийских систем. Заряжание раздельно-гильзовое, поэтому производится в два приема. Вначале в камору ствола досылается снаряд, а затем подается гильза с метательным зарядом.
В сообщении Минобороны сказано, что артиллеристы с помощью беспилотников выявили координаты противника - расположение его артиллерии и РСЗО, - а затем нанесли удар.
Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры боя по овладению опорным пунктом ВСУ, на которых танкисты ДНР ведут огонь по позициям противника. В результате боевых действий уничтожены до взвода украинских военнослужащих и несколько единиц техники и вооружения.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов