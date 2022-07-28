Политолог оценил шансы Джонсона занять место генсека НАТО

По словам Малека Дудакова, нахождение политика на этом посту было бы опасным для всего альянса.

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Политолог, американист Малек Дудаков в беседе со «Звездой» прокомментировал сообщения СМИ о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Напомним, накануне Telegraph заявил, что кандидатуру Джонсона на этот пост поддерживают британские депутаты-консерваторы.

«Мы сейчас слышим много разговоров о том, кем в будущем может работать Борис Джонсон, в какой должности. Ну, во-первых, не стоит забывать о том, что он остается депутатом. Сейчас он, конечно, идет по расследованию в комитете по этике по поводу своих действий, связанных с вечеринками в период ковида. Его могут лишить депутатского места, но этого пока не делают», - отметил Дудаков.

По словам эксперта, сейчас много разговоров идет о том, что Борис Джонсон может вернуться в большую политику.

«Например, в случае, если его преемники ничего толкового не сделают и у партии появится запрос на возвращение Джонсона. Который, может быть, представит себя человеком, который единственный сможет спасти партию от разгрома на следующих выборах», - подчеркнул американист.

По словам Дудакова, сейчас имеются и альтернативные сценарии - «сделать его спецпосланником по украинскому вопросу или назначить его следующим генсеком НАТО».

«Нынешний генсек в ближайший год уже уйдет с поста. Джонсон, возможно, будет одним из кандидатов на этот пост. Но я лично сомневаюсь, что у него есть реальные шансы. Он чересчур темпераментный и непредсказуемый. В то время как мы привыкли, что во главе НАТО находятся "серые" аппаратчики, люди, которые что-то представляют о военном деле. Его нахождение на посту главы НАТО было бы опасным для всего блока», - подытожил эксперт.

Джонсон обратился с заявлением к журналистам 7 июля. В ходе выступления он объявил, что оставляет должности премьера Великобритании и лидера Консервативной партии страны. В данный момент в королевстве идет гонка кандидатов на высокий пост, прошло уже несколько туров выборов. Из девяти кандидатов осталось двое - глава МИД Великобритании Лиз Трасс и главный секретарь Казначейства Риши Сунак.