В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог оценил шансы Джонсона занять место генсека НАТО

Виктория Ивашечкина
11:33 28.07.2022
По словам Малека Дудакова, нахождение политика на этом посту было бы опасным для всего альянса.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Europa PressE, Parra, globallookpress
Читайте нас на:

Политолог, американист Малек Дудаков в беседе со «Звездой» прокомментировал сообщения СМИ о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Напомним, накануне Telegraph заявил, что кандидатуру Джонсона на этот пост поддерживают британские депутаты-консерваторы.

«Мы сейчас слышим много разговоров о том, кем в будущем может работать Борис Джонсон, в какой должности. Ну, во-первых, не стоит забывать о том, что он остается депутатом. Сейчас он, конечно, идет по расследованию в комитете по этике по поводу своих действий, связанных с вечеринками в период ковида. Его могут лишить депутатского места, но этого пока не делают», - отметил Дудаков.

По словам эксперта, сейчас много разговоров идет о том, что Борис Джонсон может вернуться в большую политику.

«Например, в случае, если его преемники ничего толкового не сделают и у партии появится запрос на возвращение Джонсона. Который, может быть, представит себя человеком, который единственный сможет спасти партию от разгрома на следующих выборах», - подчеркнул американист.

По словам Дудакова, сейчас имеются и альтернативные сценарии - «сделать его спецпосланником по украинскому вопросу или назначить его следующим генсеком НАТО».

«Нынешний генсек в ближайший год уже уйдет с поста. Джонсон, возможно, будет одним из кандидатов на этот пост. Но я лично сомневаюсь, что у него есть реальные шансы. Он чересчур темпераментный и непредсказуемый. В то время как мы привыкли, что во главе НАТО находятся "серые" аппаратчики, люди, которые что-то представляют о военном деле. Его нахождение на посту главы НАТО было бы опасным для всего блока», - подытожил эксперт.

Джонсон обратился с заявлением к журналистам 7 июля. В ходе выступления он объявил, что оставляет должности премьера Великобритании и лидера Консервативной партии страны. В данный момент в королевстве идет гонка кандидатов на высокий пост, прошло уже несколько туров выборов. Из девяти кандидатов осталось двое - глава МИД Великобритании Лиз Трасс и главный секретарь Казначейства Риши Сунак.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:28 Армия
В ЧФ констатировали завоевание господства в Азовском море и установление контроля над частью Черного моря
09:04 В стране и мире
Режим ограничений на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 5 августа
08:06 В стране и мире
Семь городов Германии призвали запустить «Северный поток - 2»
07:42 В стране и мире
Видео
«Услышали отчаянный крик»: в Бурятии мужчина с травмой руки спас троих детей, выпавших с балкона
06:00 Армия
Видео
По замаскированным позициям ВСУ: кадры работы РСЗО «Град» Народной милиции ДНР
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.