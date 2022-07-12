Трасс получила разрешение на участие в выборах премьер-министра Британии

На сегодняшний день о выдвижении на государственный пост заявили уже 11 кандидатов.

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Глава МИД Британии Лиз Трасс получила 20 голосов от консерваторов в парламенте. Их количества достаточно для участия в первом туре выборов премьер-министра. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на предвыборную команду политика.

Кроме этого, порог для участия в первом туре голосования также преодолели экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель Комитета палаты общин Том Тугендхат.

На сегодняшний день о выдвижении на пост премьер-министра заявили уже 11 кандидатов, двое из которых являются действующими министрами - глава МИД Лиз Трасс, глава Минфина Надим Захави.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лиз Трасс, вступившая в гонку за пост премьер-министра страны, зарегистрировала сайт своей предвыборной кампании еще в начале июня, то есть за месяц до отставки Бориса Джонсона. При этом публично о своих планах она объявила лишь накануне.

Тем временем британская газета The Sun сообщила, что покинувший 7 июля пост премьер-министра Британии Борис Джонсон может стать специальным посланником Запада на Украине, чтобы вернуть стороны за стол переговоров.