Telegraph: Борис Джонсон может стать следующим генсеком НАТО

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать следующим премьер-министром Великобритании. Об этом сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на собственные источники в правительстве королевства.

По данным издания, кандидатуру Джонсона на этот пост поддерживают британские депутаты-консерваторы. Им вторят украинские депутаты, цитаты из которых также приведены в статье. Вместе с тем оппоненты британских консерваторов настроены скептически – они считают, что попытка поставить Джонсона на место генерального секретаря НАТО встретит вето со стороны Франции.

Британский премьер Борис Джонсон обратился с заявлением к журналистам 7 июля. В ходе выступления он объявил, что оставляет должности премьера Великобритании и лидера Консервативной партии страны. В данный момент в королевстве идет гонка кандидатов на высокий пост, прошло уже несколько туров выборов. Из девяти кандидатов осталось двое – глава МИД Великобритании Лиз Трасс и главный секретарь Казначейства Риши Сунак.