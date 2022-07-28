В США выявили рекордное число новых случаев оспы за сутки

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Рекордное число новых случаев заболевания оспой обезьян было выявлено в США за последние сутки (1 048). Об этом говорится в сообщении федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Сейчас на территории Штатов насчитывается 4 639 заболевших. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте - Испания, где зафиксировано 3 738 инфицированных. Подчеркивается, что рост выявленных случаев заболевания, скорее всего, «вызван расширением возможностей для проведения тестирований».

Ранее в ВОЗ заявили, что вспышка оспы обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, заболевание представляет высокий риск в Европейском регионе. Во всем остальном мире она представляет умеренную опасность.

Несколькими днями ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что ситуация с оспой обезьян не требует никаких дополнительных мер в РФ, так как находится под контролем ведомства. В ведомстве отметили, что возможность тестирования на оспу обезьян у россиян есть, к тому же на границах усилен санитарно-карантинный контроль.