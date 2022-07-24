Роспотребнадзор: ситуация с оспой обезьян находится на строгом контроле

У россиян есть возможность тестирования на оспу, к тому же на границах усилен санитарно-карантинный контроль, поэтому повода для беспокойства нет.

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В Роспотребнадзоре сообщили о том, что ситуация с оспой обезьян не требует никаких дополнительных мер, так как находится под контролем ведомства.

«В России нет необходимости во ведении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян… Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Роспотребнадзор добавил, что возможность тестирования на оспу обезьян у россиян есть, к тому же сейчас на границах усилен санитарно-карантинный контроль.

Ранее ведомство сообщало о том, что необходимости вводить ограничительные меры из-за инфекции нет. Единственный заразившийся россиянин проходит курс лечения, и его состояние не вызывает опасений.