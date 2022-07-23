В ВОЗ объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

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Вспышка оспы обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом заяви глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян - чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», - заявил глава организации в ходе заседания чрезвычайного комитета.

Он отметил, что обезьянья оспа представляет высокий риск в Европейском регионе. Во всем остальном мире она представляет умеренную опасность.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о первых клинических признаках оспы обезьян. Это недомогание, повышение температуры и сыпь на теле.

Напомним, в ВОЗ заявили о высоком риске распространения оспы обезьян в Европейском регионе, в который входит и Россия. По словам представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, вспышка заболевания уже охватила несколько незатронутых стран, выявлено также несколько случаев нетипичной картины. Организация рекомендует приложить всем странам максимум усилий для выявления новых случаев и отслеживания контактов заразившихся.