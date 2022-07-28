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В дальневосточном соединении дальней авиации прошли плановые полеты Ту-95МС и Ту-22М3

00:22 28.07.2022
По мере выполнения полетных заданий члены экипажей отработали технику пилотирования для поддержания натренированности при выполнении полетов в светлое и темное время суток.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Авиационные полки дальневосточного авиационного соединения дальней авиации, дислоцирующиеся в Амурской и Иркутской областях, провели плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС и сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3.

Для выполнения летной смены, наряду с опытными экипажами, к пилотированию и навигации был привлечен молодой летный состав, состоявший из выпускников летных и штурманских училищ 2021 года.

По мере выполнения полетных заданий члены экипажей отработали технику пилотирования для поддержания натренированности при выполнении полетов в светлое и темное время суток.

Инженерно-техническим составом были отработаны элементы подготовки авиационной техники к полетам в условиях, характерных резко континентальному климату под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха.

Ранее в Минобороны России сообщили, что стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. В российском оборонном ведомстве уточнили, что ракетоносцы сопровождали самолеты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. При этом продолжительность полета составила более семи часов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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