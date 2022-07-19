«Белые лебеди» совершили полет над просторами Баренцева моря

В российском оборонном ведомстве уточнили, что ракетоносцы сопровождали самолеты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. При этом продолжительность полета составила более 7 часов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что ракетоносцы сопровождали самолеты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. При этом продолжительность полета составила более 7 часов.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - подчеркнули в МО РФ.

Также в сообщении говорится, что экипажи дальней авиации ВКС России регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Первое боевое применение самолеты получили в ноябре 2015 года, когда ими был нанесен удар по позициям боевиков в Сирии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов