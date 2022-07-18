В офисе Зеленского заявили об отстранении на время расследования генпрокурора и главы СБУ

Окончательное решение будет принято президентом Украины по итогам служебных проверок и расследований.

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Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова не означает их увольнение. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов в телемарафоне, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

По его словам, украинцы и глава государства Владимир Зеленский в течение долгого времени ждали более конкретных и радикальных результатов работы должностных лиц.

В скором времени власти страны проведут служебные проверки, по итогам их проведения за украинским президентом остается конечное решение. Стоит отметить, что отстранение Венедиктовой и Баканова является одним из самых крупных кадровых изменений на Украине с начала проведения спецоперации.

Ранее Зеленский осудил канадские власти из-за решения вернуть в Россию турбину для «Северного потока».

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.